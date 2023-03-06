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06.03.2023  10:39   Рита Парфенова

Золота цибуля: стало відомо, як дорожчатиме овощ

За кілограм звичайної ріпчатої цибулі у магазинах вже просять більше 50 гривень, і це не межа - запевняють експерти.

В Україні рекордно зросли ціни на цибулю

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на agronews.ua, до травня цибуля в Україні може подорожчати ще на 30%.

Подорожчання не зупиняє навіть той факт, що імпорт цибулі в Україну в лютому виріс в 2,5 рази порівняно з січнем. Про це розповів аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка.

Як зазначив експерт, до кінця весни буде зменшуватися попит на ринку, тому що цибуля буде рости на дачних ділянках українців. І це вплине на її ціну.

“Зараз цибуля від 52 до 58 грн/кг. Так що, я думаю, десь ще на 30% зростання цін на дану продукцію буде до початку травня точно”, – підкреслив експерт.

Відпускні ціни на ріпчасту цибулю сьогодні вже озвучуються в межах 42-47 грн/кг, що в середньому на 18% дорожче, ніж тижнем раніше.

Раніше РЕДПОСТ писав, що з початку весни почала спостеригатися тенденція щодо подорожчання яблук та груш, а також популярних тепличних овочів та тих, що входять до "борщового" набору.


Источник:   agronews.ua
 Тэги:  ціна, подорожчання, цибуля
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