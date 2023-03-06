Тіло жінки знайли на згарищі у селі Харківської області

За попередніми даними причиною пожежі стало несправне пічне опалення.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області, 5 березня 16:14 виникла пожежа у приватному будинку, розташованому у селі Хлібне Лозівського району на вул. Широкій, 69.
Вогонь на площі 15 кв.м. ліквідований силами бійців 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС о 17:05.
Під час гасіння пожежі виявлено тіло загиблої 57-річної жінки.
За попередніми причиною виникнення пожежі стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.
Раніше РЕДПОСТ писав, що 5 березня у приватному будинку на вул. Командарма Шумілова, 96 у селищі Бабаї Височинської громади трапилась пожежа внаслідок необережності з відкритим вогнем.
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