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06.03.2023  10:10   Рита Парфенова

Тіло жінки знайли на згарищі у селі Харківської області

За попередніми даними причиною пожежі стало несправне пічне опалення.

вогонь

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області, 5 березня 16:14 виникла пожежа у приватному будинку, розташованому у селі Хлібне Лозівського району на вул. Широкій, 69.

Вогонь на площі 15 кв.м. ліквідований силами бійців 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС о 17:05.

Під час гасіння пожежі виявлено тіло загиблої 57-річної жінки.

За попередніми причиною виникнення пожежі стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 5 березня у приватному будинку на вул. Командарма Шумілова, 96 у селищі Бабаї Височинської громади трапилась пожежа внаслідок необережності з відкритим вогнем.


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, дснс, харків
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