    
Главная Новини Харкова Армія Про стан бойових дій у Харківській області на 6 березня
06.03.2023  09:56   

Про стан бойових дій у Харківській області на 6 березня

Російські загарбники продовжують здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення.

Війна в Україні

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ, військові рф не залишають планов наступу на Куп’янському напрямку. На Слобожанському напрямку наступальних угруповань противника не виявлено.

Потягом доби з 5 по 6 березня 2023 року військові рф завдали удари щонайменше по 11 прикордонним населеним пунктам.

На Слобожанському напрямку протягом доби окупанти обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Бударки, Ветеринарне, Вільхуватка, Стрілеча, Красне, Тернова і Огірцеве.

На Куп’янському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Масютівка і Піщане.

Раніше РЕДПОСТ писав, увечері 5 березня над Харківською областю були сбиті два російських безпілотники Shahed.


Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.03 Армія Окупанти обстріляли з артилерії більше 22 населених пунктів Харківщини 04.03 Армія Про стан бойових дій у Харківській області на 4 березня 02.03 Армія На кордоні з Харківщиною ворог встановлює протитанкові загородження
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 