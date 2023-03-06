Про стан бойових дій у Харківській області на 6 березня

Російські загарбники продовжують здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ, військові рф не залишають планов наступу на Куп’янському напрямку. На Слобожанському напрямку наступальних угруповань противника не виявлено.
Потягом доби з 5 по 6 березня 2023 року військові рф завдали удари щонайменше по 11 прикордонним населеним пунктам.
На Слобожанському напрямку протягом доби окупанти обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Бударки, Ветеринарне, Вільхуватка, Стрілеча, Красне, Тернова і Огірцеве.
На Куп’янському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Масютівка і Піщане.
Раніше РЕДПОСТ писав, увечері 5 березня над Харківською областю були сбиті два російських безпілотники Shahed.
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