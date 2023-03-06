Харків на ранок 6 березня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 5 по 6 березня 2023 року зафіксована одна пожежа, яка сталася внаслідок ворожих обстрілів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 6 березня.
Пожежа внаслідок обстрілу виникла близько о пів на восьму годину ранку 5 березня на залізничниму вокзалі Куп’янська. Площа горіння склала 50 кв.м. На місці працювали 2 оперативні відділення 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС. Вогнеборці локалізували пожежу о 07:42 та повністю ліквідували її о 08:45.
Рятувальники з Вовчанська виїжджали на перевірку місця влучання ворожого снаряду до приватного сектору міста. Вони виявили руйнації та пошкодження приватного будинку. Постраждалих немає.
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Загалом за добу з 5 по 6 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 50 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що 5 березня у приватному будинку на вул. Командарма Шумілова, 96 у селищі Бабаї Височинської громади трапилась пожежа внаслідок необережності з відкритим вогнем.
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