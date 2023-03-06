06.03.2023 09:13 Рита Парфенова

Харків на ранок 6 березня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 5 по 6 березня 2023 року зафіксована одна пожежа, яка сталася внаслідок ворожих обстрілів.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 6 березня.

Пожежа внаслідок обстрілу виникла близько о пів на восьму годину ранку 5 березня на залізничниму вокзалі Куп’янська. Площа горіння склала 50 кв.м. На місці працювали 2 оперативні відділення 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС. Вогнеборці локалізували пожежу о 07:42 та повністю ліквідували її о 08:45.



Рятувальники з Вовчанська виїжджали на перевірку місця влучання ворожого снаряду до приватного сектору міста. Вони виявили руйнації та пошкодження приватного будинку. Постраждалих немає.

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Загалом за добу з 5 по 6 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїздів, з яких:

16 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинив ворожий обстріл;

1 – на перевірку місця влучання ворожого снаряду;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

1 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

3 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 50 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 5 березня у приватному будинку на вул. Командарма Шумілова, 96 у селищі Бабаї Височинської громади трапилась пожежа внаслідок необережності з відкритим вогнем.



