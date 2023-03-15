15.03.2023 15:19 Дмитро Колонєй

В Україні зросте вартість продовольчого кошику: прогноз експерта

Економіст дав прогноз та пояснення стосовно тенденцій у русі вартості життєво необхідних продуктів.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Bizagro, за словами економіста Олега Пендзина, в бюджеті на 2023 рік закладено близько 24-25% інфляції, а продовольчий кошик очікувано зросте до 30%.

Як зазначив експерт, "для порівняння, в минулому році продовольчий кошик вирос на 34%, а інфляція 24%. Тобто нас очікує ще подорожчання продуктів. Крім того, ціни на продукти харчування привʼязані до сезону.

Овочі та фрукти

Овочі та фрукти дорожчають до того моменту, поки не починають надходити з відкритого ґрунту з нашої території. Як правило, це червень, якщо буде рання весна – кінець травня. До цього моменту вся плодоовочева продукція буде дорожчати. А особливо, цибуля і морква, які вже починаються дорожчати. Цибуля вже подорожчала проти цін минулого року в 2,5 раза, морква – в 2 рази. Картоплі посадили багато, тому ситуація не буде критична, з капустою теж не очікується сильне подорожчання», – розповів Пендзин.

Яйця

70% вартості яєць складає вартість комбікорму, а значить ціна на яйця тісно повʼязана з ціною на кукурудзу, яка останні місяці росла у вартості. Якщо брати дані за січень, то за місяць продовольчий кошик виріс на 0,8%, а от ціна на яйця зросла на 1,5%.

На думку експерта яйця на сьогоднішній день знаходяться на верхній межі вартості.

"Я не бачу спроможності людей купувати яйця, наприклад, по 100 грн за 10 штук. Хоча домашні точно будуть більш як 100 грн. Кури починають активно нестися в період середина-кінець квітня, коли тепліє. Тоді збільшується кількість яєць. Але до цього моменту я не прогнозую їх зростання в ціні, тим більше, зараз піст. Можуть на вирости лише перед Великодніми святами», – вважає Пендзин.

Риба

Вартість риби прямо корелює із ціною на валюту, адже майже вся риба в магазинах, особливо морська – імпортна. Проте, зараз йде тенденція до укріплення гривні, тому експерт не прогнозує зростання вартості риби. Крім того, до України надходить найдешевша риба.

Мʼясо

Мʼясо українці споживають менше раціональної норми. І хоч є всі показники до зростання в ціні, адже й кількість поголівʼя скорочується, проте це той випадок, коли платоспроможність населення впливає на вартість. Можливе лише зростання у 5-7% перед Великоднем.

Хліб

Збільшення вартості хліба відбуватиметься у 1,5% щомісяця, круп – 1,2%. в місяць, Очікується, що ріст ціни триватиме до літа. Далі все залежатиме від кількості посівів та врожаю.

Молоко

У квітні худобу виводять на пасовища. Тоді збільшується його кількість і зменшується вартість.

«Раціональна норма споживання молока приблизно 320 л молока на людину в рік, це з урахуванням молокопродуктів. Ми споживаємо 240 л, тобто менше раціональної норми. Весь світ сьогодні перекриває споживання молока за рахунок сирів, і в першу чергу – твердих сирів. Ми ж їх не доїдаємо, бо вони дорогі, часто ще й імпортні, що збільшує їх вартість. Тому я не прогнозую зростання ціни на молоко, і, крім того, в нас підтримується імпорт, а це дорого, тому я не думаю, що молочка буде рости. Тим більше молоко традиційно дешевшає у квітні, коли корів виводять на відкрите пасовище, вони забираються з ферм переводяться на відкрите пасовище, збільшується кількість молока, воно не має рости в ціні», – спрогнозував експерт.



