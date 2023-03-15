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15.03.2023  15:30   Віталій Хінєвіч

Раніше засуджена харків'янка обікрала квартиру свого знайомого

Громадянка раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.

вирок
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
У листопаді минулого року харків'янка, яка мешкала у квартирі свого знайомого, вирішила її обікрасти.
 
Користуючись відсутністю власника квартири скоїла злочин.
 
Перебуваючи на випробувальному терміні, зловмисниця винесла з квартири 15 тисяч доларів США та 5 тисяч гривень.
 
Вироком суду міста Харкова жінці призначено покарання у виді 5 років 3 місяців позбавлення волі. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові жінка "наводила" ракети ворога на пункти видачі гуманітарної допомоги.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  кримінал, харків
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