15.03.2023 15:30 Віталій Хінєвіч

Раніше засуджена харків'янка обікрала квартиру свого знайомого

Громадянка раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

У листопаді минулого року харків'янка, яка мешкала у квартирі свого знайомого, вирішила її обікрасти.

Користуючись відсутністю власника квартири скоїла злочин.

Перебуваючи на випробувальному терміні, зловмисниця винесла з квартири 15 тисяч доларів США та 5 тисяч гривень.

Вироком суду міста Харкова жінці призначено покарання у виді 5 років 3 місяців позбавлення волі. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.



