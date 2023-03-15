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15.03.2023  15:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові запускають рух електричного громадського транспорту

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про відновлення роботи електричного транспорту в місті, передає РЕДПОСТ.

тролейбус
 
Мер зазначив, що 15 березня ввечері на вулицях міста курсуватимуть тролейбуси. Трамвайні маршрути розпочнуть свою роботу 16 березня.
 
«Цілодобово комунальники спільно з енергетиками працювали над відновленням наземного електротранспорту. Дякую їм за це! Ми - разом! Ми - харків‘яни!»,- зазначив Ігор Терехов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу теплоенергетики Харкова виконали більше 500 заявок мешканців міста.
 

Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  транспорт, харків
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