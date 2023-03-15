За добу теплоенергетики Харкова виконали більше 500 заявок мешканців міста

Протягом дня 14 березня харківські теплоенергетики задовільнили 541 заявку, які надійшли від громадян зі служби 15-62 та колцентру.
Про це РЕДПОСТ повідомили у КП «Харківські теплові мережі».
На зовнішніх мережах працівники підприємства оперативно локалізували та усунули 26 дефектів, у тому числі 3 - на магістральних мережах.
Вночі вдалося вчасно виявити дефект на вихідному трубопроводі котельні "Павлове Поле". На 7-му ранку фахівцями Шевченківської філії вже були завершені земляні роботи і розпочато власне усунення дефекту.
Триває процес заміни транзитів, ізоляції зовнішніх трубопроводів, встановлення автоматичних розповітрювачів, яких на сьогодні по всьому місту вже в роботі понад 3600 одиниць.
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Якою б геніальною ні здавалася вам ідея, яка сьогодні прийде в голову, не поспішайте її реалізовувати. Сьогодні емоції переважують логіку, тому ймовірність помилитися дуже велика.
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