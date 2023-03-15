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15.03.2023  12:41   

За добу теплоенергетики Харкова виконали більше 500 заявок мешканців міста

Протягом дня 14 березня харківські теплоенергетики задовільнили 541 заявку, які надійшли від громадян зі служби 15-62 та колцентру.

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Про це РЕДПОСТ повідомили у КП «Харківські теплові мережі».

На зовнішніх мережах працівники підприємства оперативно локалізували та усунули 26 дефектів, у тому числі 3 - на магістральних мережах.

Вночі вдалося вчасно виявити дефект на вихідному трубопроводі котельні "Павлове Поле". На 7-му ранку фахівцями Шевченківської філії вже були завершені земляні роботи і розпочато власне усунення дефекту.   

Триває процес заміни транзитів, ізоляції зовнішніх трубопроводів, встановлення автоматичних розповітрювачів, яких на сьогодні по всьому місту вже в роботі понад 3600 одиниць.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники усунули пошкодження на водопровідних мережах.




 


Тэги:  опалення, харків
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