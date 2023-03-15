15.03.2023 12:41

За добу теплоенергетики Харкова виконали більше 500 заявок мешканців міста

Протягом дня 14 березня харківські теплоенергетики задовільнили 541 заявку, які надійшли від громадян зі служби 15-62 та колцентру.

Про це РЕДПОСТ повідомили у КП «Харківські теплові мережі».



На зовнішніх мережах працівники підприємства оперативно локалізували та усунули 26 дефектів, у тому числі 3 - на магістральних мережах.



Вночі вдалося вчасно виявити дефект на вихідному трубопроводі котельні "Павлове Поле". На 7-му ранку фахівцями Шевченківської філії вже були завершені земляні роботи і розпочато власне усунення дефекту.



Триває процес заміни транзитів, ізоляції зовнішніх трубопроводів, встановлення автоматичних розповітрювачів, яких на сьогодні по всьому місту вже в роботі понад 3600 одиниць.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники усунули пошкодження на водопровідних мережах.











