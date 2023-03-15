15.03.2023 12:10 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усунули пошкодження на водопровідних мережах

14 березня бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували сім пошкоджень на ділянках трубопроводів та капітально відремонтували сім оглядових колодязів, передає РЕДПОСТ.

Зокрема, в Новобаварському районі ремонтники оперативно ліквідували аварії на магістралях у приватному секторі на пров. Мічуріна (діаметр 150 мм) та вул. Набійченко (100 мм).

«У першому випадку, під час проведення відновлювальних робіт, обійшлися без відключення мешканців від водопостачання. А ось на вулиці Набойченка виявлене пошкодження на трубопроводі виявилося досить серйозним. Тому, подачу води тимчасово призупинили та оперативно відремонтували магістраль.

Після усунення аварійних ситуацій території в обов'язковому порядку впорядкували», – поінформував начальник районної служби зовнішніх водопровідних мереж Євгеній Сальков.

Для економії часу аварійників необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».



