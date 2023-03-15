15.03.2023 11:52 Рита Парфенова

Від ракетного удару постраждав інтернат і житловий будинок, – Ігор Терехов (видео)

Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів в ефірі національного телемарафону.

Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону зазначив наступне:

«Був обстріл по одному з районів міста Харкова. На жаль постраждав інтернат і житловий будинок. Зараз наши комунальні служби обслідують його, прибираємо то, що скоїв обстріл ворога», - розповів Ігор Терехов.



Мер міста зазначив, що інтернат обслуговував людей з певними життевими труднощями. Під час обстрілу на місті були працівники інтернату. На щастя, ніхто не постраждав.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 15 березня ворог вдарив ракетою по міській інфраструктурі Харкова.



