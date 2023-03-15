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15.03.2023  11:52   Рита Парфенова

Від ракетного удару постраждав інтернат і житловий будинок, – Ігор Терехов (видео)

Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів в ефірі національного телемарафону.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону зазначив наступне:
 
«Був обстріл по одному з районів міста Харкова. На жаль постраждав інтернат і житловий будинок. Зараз наши комунальні служби обслідують його, прибираємо то, що скоїв обстріл ворога», - розповів Ігор Терехов.

Мер міста зазначив, що інтернат обслуговував людей з певними життевими труднощями. Під час обстрілу на місті були працівники інтернату. На щастя, ніхто не постраждав.
 

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 15 березня ворог вдарив ракетою по міській інфраструктурі Харкова.

 


Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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