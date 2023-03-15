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15.03.2023  11:50   Віталій Хінєвіч

Водій мопеда в Харківській області не впорався з керуванням та потрапив у ДТП

У Чугуївському районі зареєстровано дорожньо-транспортну пригоду за участю 61-річного чоловіка.

ДТП
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Чугуївщини.
 
Правоохоронці розповіли, що водій транспортного засобу не впорався з керуванням та впав з нього.
 
Медики, які надавали потерпілому допомогу, попередньо діагностували у чоловіка закриту черепно-мозкову травму. Також було виявлено ознаки алкогольного сп'яніння.
 
Поліцейські просять учасників дорожнього руху дотримуватись правил дорожнього руху.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові чоловік чинив домашнє насильство щодо співмешканки.
 

Источник:   Поліція Чугуївщини
 Тэги:  дтп, харків
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