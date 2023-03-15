15.03.2023 11:50 Віталій Хінєвіч

Водій мопеда в Харківській області не впорався з керуванням та потрапив у ДТП

У Чугуївському районі зареєстровано дорожньо-транспортну пригоду за участю 61-річного чоловіка.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Чугуївщини.

Правоохоронці розповіли, що водій транспортного засобу не впорався з керуванням та впав з нього.

Медики, які надавали потерпілому допомогу, попередньо діагностували у чоловіка закриту черепно-мозкову травму. Також було виявлено ознаки алкогольного сп'яніння.

Поліцейські просять учасників дорожнього руху дотримуватись правил дорожнього руху.



