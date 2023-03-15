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15.03.2023  12:25   Віталій Хінєвіч

В Укренерго розповіли про ситуацію з електропостачанням на Харківщині

У низці областей України зберігаються обмеження на споживання електроенергії.

світло
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національну енергетичну компанію.
 
У компанії зазначили, що зберігаються мережеві обмеження на Житомирщині та Харківщині, де внаслідок останньої ракетної атаки росіян 9 березня було завдано найважчих пошкоджень мережам. 
 
Також все ще наявні мережеві обмеження на Полтавщині, Сумщині, Київщині та у Києві. 
 
У зв’язку з цим при зростанні споживання у цих регіонах можливі обмеження споживання для уникнення перевантаження наявного у роботі обладнання та аварій.
 
«Для відновлення надійності електропостачання великих обласних центрів до рівня, який був в енергосистемі до повномасштабного вторгнення, треба більше часу. Енергетики цілодобово працюють над цим»,- розповіли в Укренерго.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники усунули пошкодження на водопровідних мережах.
 

Источник:   Укренерго
 Тэги:  жкг, харків, відключення світла
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