15.03.2023 12:25 Віталій Хінєвіч

В Укренерго розповіли про ситуацію з електропостачанням на Харківщині

У низці областей України зберігаються обмеження на споживання електроенергії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національну енергетичну компанію.

У компанії зазначили, що зберігаються мережеві обмеження на Житомирщині та Харківщині, де внаслідок останньої ракетної атаки росіян 9 березня було завдано найважчих пошкоджень мережам.

Також все ще наявні мережеві обмеження на Полтавщині, Сумщині, Київщині та у Києві.

У зв’язку з цим при зростанні споживання у цих регіонах можливі обмеження споживання для уникнення перевантаження наявного у роботі обладнання та аварій.

«Для відновлення надійності електропостачання великих обласних центрів до рівня, який був в енергосистемі до повномасштабного вторгнення, треба більше часу. Енергетики цілодобово працюють над цим»,- розповіли в Укренерго.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники усунули пошкодження на водопровідних мережах.



