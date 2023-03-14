14.03.2023 16:45 Віталій Хінєвіч

Як у Харкові перевіряють якість водопровідної води (фото)

Фахівці щодня проводять забір води на всіх контрольних точках, для перевірки її якості.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що згідно з щоденними результатами досліджень лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю КП «Харківводоканал» якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

«Ми щоденно здійснюємо контроль якості водопровідної води на всіх контрольних точках відбору. Проби беруться в накопичувальних резервуарах чистої води, насосних і водопровідних станціях, водорозбірних колонках, аналізується вся водопровідна мережа, по якій вода надходить нашим споживачам, які проживають у багатоповерхових будинках і приватному секторі. Щодня відбувається відбір понад 40 проб води», - підкреслив начальник лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю за якістю води КП «Харківводоканал» Андрій Стародубов.

За його словами, при відключенні електроенергії лабораторія продовжує працювати та виконувати покладені функції автономно, використовуючи генератор.

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