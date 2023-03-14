14.03.2023 16:40 Віталій Хінєвіч

У ДСНС розповіли, як у Харківській області надзвичайники врятували чоловіка з крижаної пастки

Рятувальники побачили, як на їхніх очах під кригу провалились двоє чоловіків.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.

«Знайомтесь – це рятувальники-побратими Костенко Дмитро та Самойленко Олександр. Наразі вони служать в одній пожежній частині, 38-ДРПЧ, що охороняє селище Старий Салтів. Разом вони заступають на чергування в один караул, разом виїжджають гасити пожежі, рятувати людей. Друзі розуміються з півслова, завжди підтримують один одного чи то перебуваючи у строю, чи то поза службою.

Так сталося і 11 березня, коли у позаслужбовий час Дмитро і Олександр опинились біля зруйнованого війною мосту на Печенізькому водосховищі. Вони побачили, як на їхніх очах під кригу провалились двоє чоловіків. Перекинувшись лише поглядом, рятувальники кинулись на допомогу. Вони діяли швидко і злагоджено і їм вдалось таки врятувати одного з рибалок. На жаль інший швидко пішов під лід і потонув.

Тож завдяки сміливості і професіоналізму цих затятих друзів 62-річний рибалка може справляти свій другий День народження»,- йдеться у повідомленні ДСНС.

Рятувальники нагадали, що з настанням потепління крижаний покров на водоймах стає нестійким і небезпечним, перебування на ньому є загрозливим для життя, тому слід утриматись від зимової риболовлі в цьому сезоні.

Раніше РЕДПОСТ писав, що медики врятували мешканку Балаклійського району.



