27.03.2023 16:30 Віталій Хінєвіч

У Харківській області учасники «Армії відновлення» ремонтують гуртожиток для ВПО

Відновлювальні роботи проходять у Краснограді, в районі зареєстровано близько 10 000 внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Окрім розборів завалів та прибирання території в «Армії відновлення» виконують цілий пласт суспільно корисних робіт.

Сюди відносять догляд за одинокими людьми, заготівля дров, ліквідацію стихійних сміттєзвалищ, забезпечення роботи пунктів незламності тощо.До «Армії відновлення» може долучитися кожен охочий, ставши на облік до Центру зайнятості за місцем проживання. Зголосившись на цю програму, працівники отримуватимуть заробітну плату та страховий стаж.

«Кілька місяців прожили під обстрілами у Сватово, а коли вже не стало сил, зголосилися на евакуацію. Ми не можемо сидіти, склавши руки, треба працювати та заробляти на життя. Коли у місцевому відділенні центру зайнятості нам запропонували суспільно корисні роботи в «Армії відновлення», то ми зголосились. Тепер приводимо до ладу занедбаний гуртожиток, аби поселити інших ВПО», - розповідає учасниця «Армії відновлення» Наталія Деркач.

У міськраді додають – ремонтні та відновлювальні роботи в приміщенні гуртожитку проводитимуть спільним коштом міжнародних партнерів та місцевої влади.

Загалом у Красноградському районі до «Армії відновлення» долучилися 229 людей, з них 43 – внутрішньо переміщені. А в цілому близько 700 людей уже виконують суспільно корисні роботи на Харківщині.



