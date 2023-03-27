27.03.2023 16:48 Дмитро Колонєй

Хитрі ділки повернуть Харкову ділянку у сотні мильойнів

Суд задовольнив позов Шевченківської окружної прокуратури Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, у 2004 році між Дергачівською районною державною адміністрацією (на той момент) та одним із підприємств укладено договір оренди земельної ділянки площею понад 6 га на території Черкасько-Лозівської сільської ради біля окружної дороги в районі «П’ятихатки», за межами населеного пункту, для будівництва станції технічного обслуговування автомобілів з автомийкою та хімчисткою.

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У 2012 році вказана земельна ділянка увійшла до меж міста Харкова по проспекту Лозовеньківському.

Укладаючи договір оренди, орендодавець розраховував, що підприємство буде використовувати земельну ділянку для будівництва станції технічного обслуговування автомобілів з автомийкою та хімчисткою, однак ТОВ так і не розпочало будівництво протягом 18 років.

Більше того, підприємством-орендарем взагалі не отримано дозвільні документи, які надають право на виконання будівельних робіт.

Вказані обставини унеможливлюють ефективне використання вказаної земельної ділянки.



