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27.03.2023  16:48   Дмитро Колонєй

Хитрі ділки повернуть Харкову ділянку у сотні мильойнів

Суд задовольнив позов Шевченківської окружної прокуратури Харкова.

Повернуть Харкову ділянку у сотні мільойнів хитрі ділки
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, у 2004 році між Дергачівською районною державною адміністрацією (на той момент) та одним із підприємств укладено договір оренди земельної ділянки площею понад 6 га на території Черкасько-Лозівської сільської ради біля окружної дороги в районі «П’ятихатки», за межами населеного пункту, для будівництва станції технічного обслуговування автомобілів з автомийкою та хімчисткою. 
 
 
У 2012 році вказана земельна ділянка увійшла до меж міста Харкова по проспекту Лозовеньківському.
 
Укладаючи договір оренди, орендодавець розраховував, що підприємство буде використовувати земельну ділянку для будівництва станції технічного обслуговування автомобілів з автомийкою та хімчисткою, однак ТОВ так і не розпочало будівництво протягом 18 років.
 
Більше того, підприємством-орендарем взагалі не отримано дозвільні документи, які надають право на виконання будівельних робіт. 
 
Вказані обставини унеможливлюють ефективне використання вказаної земельної ділянки.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині протизаконні користувачі звільнять водосховище вартістю у сотні мильйонів.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  афера, шахрайство, харків
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