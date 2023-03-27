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27.03.2023  17:00   

Аварії на мережах водопостачання виявляє харківська лабораторія

Фахівці лабораторії діагностики роботи водопровідних мереж комплексу «Харківводопостачання» допомагають виявити приховані витоки води на трубопроводах.

Виявляє аварії на мережах водопостачання спецлабораторія у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на комплекс «Харківводопостачання», за інофрмацією інженера-геодезиста Володимира Грибова, лабораторія оснащена сучасним обладнанням, за допомогою якого можна точно визначити місце пориву мережі. Зокрема, приховані витоки фахівці виявили на пр. Людвіга Свободи.
 
«Це дозволяє значно знизити невиробничі втрати води та приносить суттєвий економічний ефект за рахунок скорочення підготовчих та земляних робіт, які проводять аварійні бригади. Спеціальними приладами наші фахівці досліджують мережі між оглядовими колодязями та вказують місце витоку. Зокрема, зараз на цьому водоводі майстри дільниці вже почали ліквідацію аварійної ситуації», - зазначив Володимир Грибов.
 
За його словами, окрім пошуку прихованих витоків, інженери лабораторії беруть участь у проведенні гідравлічних розрахунків на мережах, що дає змогу оптимізувати напір води. Усе це дозволяє скоротити фінансові втрати підприємства.
 
 

Тэги:  аварія, лабораторія, харків
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