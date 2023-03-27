27.03.2023 17:15 Віталій Хінєвіч
НМТ-2023: що потрібно абітурієнту для реєстрації на проходження тестування
У квітні поточного року розпочинається реєстрація для проходження національного мультипредметного тестування.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Освіта.UA.
Повідомляється, що процедура реєстрації триватиме до 3 травня. Аби створити персональні кабінети, вступникам потрібно буде скористатися спеціальним сервісом, розміщеним на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти. Ця функція активується одночасно з початком реєстрації.
Щоб зареєструватися для участі в НМТ, потенційному вступнику потрібно самостійно створити персональний кабінет на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти та виконати в ньому такі дії:
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унести особисті дані й інформацію щодо участі в НМТ;
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завантажити в електронній формі сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів;
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підтвердити бажання взяти участь у НМТ;
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надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру;
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сформувати Сертифікат НМТ 2023 року.
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Перелік копій документів, які необхідні для реєстрації:
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паспортний документ або інший документ, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація для участі в НМТ;
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документ, що підтверджує інформацію про освіту: довідка з місця навчання, яка підтверджує, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти у 2023 році (для цьогорічних випускників), або свідоцтво про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);
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документ, що підтверджує внесену інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП): картка платника податків або паспорт громадянина України, до якого внесено дані про РНОКПП.
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