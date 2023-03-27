27.03.2023 17:15 Віталій Хінєвіч

НМТ-2023: що потрібно абітурієнту для реєстрації на проходження тестування

У квітні поточного року розпочинається реєстрація для проходження національного мультипредметного тестування.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Освіта.UA.

Повідомляється, що процедура реєстрації триватиме до 3 травня. Аби створити персональні кабінети, вступникам потрібно буде скористатися спеціальним сервісом, розміщеним на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти. Ця функція активується одночасно з початком реєстрації.

Щоб зареєструватися для участі в НМТ, потенційному вступнику потрібно самостійно створити персональний кабінет на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти та виконати в ньому такі дії:

унести особисті дані й інформацію щодо участі в НМТ;

завантажити в електронній формі сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів;

підтвердити бажання взяти участь у НМТ;

надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру;

сформувати Сертифікат НМТ 2023 року.

Перелік копій документів, які необхідні для реєстрації:

паспортний документ або інший документ, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація для участі в НМТ;

документ, що підтверджує інформацію про освіту: довідка з місця навчання, яка підтверджує, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти у 2023 році (для цьогорічних випускників), або свідоцтво про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);

документ, що підтверджує внесену інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП): картка платника податків або паспорт громадянина України, до якого внесено дані про РНОКПП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські боксери здобули перемогу на товариському турнірі у Польщі.



