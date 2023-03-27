27.03.2023 17:37 Дмитро Колонєй

Харківська поліція виявила нетверезу матір, яка не доглядала за малюком

Поліцейські перевіряють харківські родини, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, протягом двох днів правоохоронці відвідали 6 сімей, перевірили побутові умови, психологічний та фізичний стан дітей, належне виконання батьками своїх обов'язків.

В одній з родин виявили факт неналежного виконання батьківських обов'язків. Інспектори притягнули до адміністративної відповідальності місцеву 33-річну мешканку, яка виховує дворічного сина. Жінка останнім часом зловживає спиртними напоями та не приділяє дитини належної уваги. Правоохоронці вже проводили з нею профілактичну роботу, давали термін на виправлення. Однак жінка на шлях виправлення не стала та не дбала про дитину. Під час візиту матір знов застали у стані алкогольного сп’яніння. За даним фактом поліцейським складений адміністративний протокол.

Правоохоронці виявили трьох неповнолітніх, які курили цигарки. З дітьми та їх батьками провели профілактичні бесіди. За скоєння дітьми адміністративного правопорушення притягнули до відповідальності.



