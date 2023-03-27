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27.03.2023  17:37   Дмитро Колонєй

Харківська поліція виявила нетверезу матір, яка не доглядала за малюком

Поліцейські перевіряють харківські родини, які опинилися у складних життєвих обставинах.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, протягом двох днів правоохоронці відвідали 6 сімей, перевірили побутові умови, психологічний та фізичний стан дітей, належне виконання батьками своїх обов'язків. 
 
 
 
В одній з родин виявили факт неналежного виконання батьківських обов'язків. Інспектори притягнули до адміністративної відповідальності місцеву 33-річну мешканку, яка виховує дворічного сина. Жінка останнім часом зловживає спиртними напоями та не приділяє дитини належної уваги. Правоохоронці вже проводили з нею профілактичну роботу, давали термін на виправлення. Однак  жінка на шлях виправлення не стала та не дбала про дитину. Під час візиту матір знов застали у стані алкогольного сп’яніння. За даним фактом поліцейським складений адміністративний протокол. 
 
 
Правоохоронці виявили трьох неповнолітніх, які курили цигарки. З дітьми та їх батьками провели профілактичні бесіди. За скоєння дітьми адміністративного правопорушення  притягнули до відповідальності.
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області правоохоронці вилучили дитину в матері.
 

Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  діти, догляд, харків
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