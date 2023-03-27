27.03.2023 17:55 Віталій Хінєвіч
Фахівці розповіли, як зберегти заряд акумулятора смартфона
Декілька простих порад навели експерти, які зекономлять заряд мобільного телефона та допоможуть максимально довго залишатися на звʼязку.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Іноді бувають випадки, коли необхідно продовжити заряд телефону якомога довше. Прості пораді допоможуть у цьому:
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Зменште яскравість дисплея до комфортного мінімуму або увімкніть режим «Адаптивне регулювання екрана». Завдяки режиму адаптивності яскравість екрана буде підлаштовуватися під освітлення навколо й економити заряд.
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Увімкніть режим енергоощадження. Це оптимізує функції телефона і збільшить час автономної роботи пристрою.
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Вимкніть на певний час модулі Bluetooth, GPS, Wi-Fi, якщо відсутні можливості для їх використання або стабільного під’єднання. При нестабільних підключеннях модулі безперервно сканують мережі й тим самим швидше розряджають батарею.
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Зменште час автоблокування екрана смартфона. Це дозволить пришвидшити його вимкнення, якщо екран телефона довго світиться без потреби.
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Замініть анімовану заставку робочого стола на статичну, вимкніть автообертання екрана, а також функції вібродзвінка та вібрації при натисканні на екран або кнопки.
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Визначте, які додатки вашого телефона працюють у фоновому режимі, і вимкніть непотрібні. Залиште лише ті, які покликані забезпечувати вам зв’язок: месенджер, дзвінки тощо.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у квітні поточного року розпочинається реєстрація для проходження національного мультипредметного тестування.
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