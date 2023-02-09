09.02.2023 14:00 Віталій Хінєвіч

Панувала антисанітарія: у Харківській області у родини вилучили трьох дітей

Правоохоронці навідалися до 24-річної жінки та 31-річного чоловіка, які займалися вихованням дітей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

8 лютого поліцейські Чугуївського районного управління поліції спільно з працівниками соціальної служби у справах дітей Чкаловської селищної ради навідалися до родини, де 24-річна матір та 31-річний батько виховують трьох дітей.

Сім'я перебуває на обліку в соціальних службах. Жінку неодноразово залучали до адміністративної відповідальності за незадовільне виконання батьківських зобов'язань.

Окрім цього наголошується, що батьки дітей не працювали та зловживали спиртними напоями. У помешканні, де мешкали двоє хлопчиків 5 і 6 років та півторарічна дівчинка, панував безлад та антисанітарія.

По будинку були розкидані речі, на столі знаходились недоїдки та брудний посуд. У помешканні панували безлад та антисанітарія, батьки напередодні вживали спиртне, на дітей уваги не звертали. Працівники поліції та соціальної служби прийняли рішення про вилучення дітей та передачу їх до патронатної родини.

Батьків притягнули до відповідальності за статтею 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вирішується питання про позбавлення їх батьківських прав.



