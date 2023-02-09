09.02.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

Харків'янин займався збутом психотропних речовин

У чоловіка було знайдено заборонені речовини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Правоохоронці встановили, що 22-річний харків’янин займається збутом психотропної речовини PVP, розкладаючи закладки з наркодозами.

В ході особистого огляду у чоловіка вилучено згорток із забороненою речовиною, в його телефоні виявлено фотографії місць закладок, які він нещодавно розклав. Поліцейські перевірили схованки та загалом вилучили 13 згортків з психотропами. Також чоловік зізнався, що працює «закладником» на Інтернет-крамницю.

Вилучені речові докази направлені на експертне дослідження. 22-річного чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині за колабораціонізм судитимуть жінку-адміністратора.



