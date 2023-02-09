09.02.2023 11:36 Рита Парфенова

7 способів позбутися зимової нудьги

До лютого організм втомлюється від нестачі сонячного світла і холоду, рівень вітамінів знижується, постійно хочеться сповільнитися, поспати, з'їсти щось солодке та гаряче.

РЕДПОСТ пропонує свої кілька способів підвищення бойового духу і життєвих сил.

Здайте аналіз на рівень вітаміну Д та заповніть його недолік. Наприкінці зими організм вичерпує накопичені за літо запаси «сонячного» вітаміну, що проявляється м'язовою втомою, слабкістю судин та зниженням імунітету. Усунути нестачу вітаміну не складно, в аптеках представлений широкий вибір препаратів. Додайте яскравих фарб та вражень. Складіть список книг, що складається лише з художньої літератури та виділяйте по півгодини щодня для читання. Якщо давно не читали, не беріться за складну класику, зверніть увагу на легке чтиво. Займіться випічкою, освойте 5 нових рецептів. Випікати пиріг з м'ясом, піцу, печиво або пряники, кекс і булочки. Власне, список випічки може бути будь-яким, наш дано для орієнтиру. Пориньте в процес - купіть нові формочки, набори запашних спецій, ретельно дотримуйтесь рецепту приготування. Аромат пирогів, що витає по хаті, незмінно піднімає настрій та дає відчуття щастя. Простежте за режимом сну та неспання. У холодну пору року рано темніє, пізно світає, біологічні ритми збиваються. Тим часом організм повинен спати з 23:00 до 6:00 – це найкращий час для відновлення організму. Почніть гуляти. Не треба ніякого фітнесу, тренувань та інших корисних процедур, на які постійно не вистачає часу та грошей. Гуляти вулицею – безкоштовно. Закутайте шию шарфом, візьміть рукавиці і вирушайте в дорогу. Прокладіть новий маршрут, яким ви ніколи не ходите. Просто йдіть, дивіться на всі боки і дихайте. Організм насичується киснем, внутрішні органи масажуються та покращується їхнє кровопостачання, мозок розслаблюється та відкривається для нових ідей. Зробіть добру справу. Просто донат не рахується. Справу потрібно зробити руками. Можна зібрати речі та віднести до органів соціального захисту, можна дізнатися про волонтерські центри та приєднатися до тієї справи, яка відгукується у серці. Словом, принесіть користь! Знайдіть якийсь курс, не пов'язаний з роботою та отримайте нове знання. Навчіться малювати аквареллю, візьміть уроки вокалу чи ораторського мистецтва, опублікуйте першу статтю в інтернет-журналі. Обов'язкова умова – нове заняття має приносити радість та подобатися саме вам.

Раніше РЕДПОСТ писав, які 6 знаків зодіаку виявляться у щасливчиках навесні – у них розпочнеться суцільна біла смуга, яка наповнить життя щастям та успіхом.







