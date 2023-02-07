07.02.2023 13:30 Рита Парфенова

6 знаків зодіака навесні 2023 року перейдуть на білу смугу

З приходом весни 6 знаків зодіаку виявляться у щасливчиках – у них розпочнеться суцільна біла смуга, яка наповнить життя щастям та успіхом.

На цих представників зодіакального кола чекає піднесення душевних сил, бадьорість і впевненість у тому, що все буде добре.

Овен (21 березня - 19 квітня)

Овнам астролог рекомендує взятися за новий для них вид діяльності. Ця спроба виявиться вдалою та наповненою позитивними враженнями. Діяти треба рішуче. Астролог обіцяє цілий вихор емоцій та легкість у вирішенні будь-яких питань.

Позитивно навесні все складатиметься і у сфері фінансів. Вони накопичуватимуться і зміцнюватимуться, наближаючи Овнів до поставленої мети. Вже у квітні з'явиться впевненість у тому, що по плечу виявиться вирішення будь-якого питання. Гладкими будуть стосунки з партнерами, а ось зі створенням сім'ї навесні краще почекати, відклавши ці плани, наприклад, на осінь.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Весна виявиться вирішальною часом для багатьох починань. Зміни будуть у особистій сфері, зміняться обставини життя. У роботі також очікуються зміни, чимало буде досягнень різного роду. Тельцю вдасться відстояти свої переконання і при цьому поводитись цілком стримано. Сидіти склавши руки не варто, потрібно ставити найвищі цілі та впевнено втілювати їх у життя.

Вже на початку весни Тельці порадіють новим здібностям, яких раніше не помічали в собі. З фінансами може не все виявитися гладко, як і з кар'єрою, проте життєвий рівень буде високим і в правильному напрямку. Знадобиться самостійно приймати рішення та довіряти власної інтуїції – тільки так можна перемогти будь-які труднощі. Ризик та наполегливість будуть виправдані та призведуть до щастя та успіху.

Близнюки (22 травня - 21 червня)

Представникам цього знаку зодіаку Павло Глоба радить не бути надто категоричними, тоді життя заграє новими фарбами. Не варто зважати на дрібниці, краще сприймати ситуацію в повному обсязі. Просто треба йти до своєї мети. Початок весни для Близнюків може виявитися непростим, але це буде лише перевіркою на міцність. Незабаром все налагодиться, гармонія та світ будуть відновлені.

Як зазначив астролог, переважно зміни торкнуться душевних якостей Близнюків, і саме вони стануть причиною змін у майбутньому. Тому на початку весни соціальне та особисте життя будуть не такі важливі. Особливу обережність астролог радить виявити з фінансами.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

З початком весни Дівам рекомендується зайнятися розширенням своїх горизонтів. І якою б складною не здавалася б обстановка, свої звичні справи краще залишити і стати туристом, придбавши тур в одну з екзотичних країн. Весна стане часом надзвичайно важливою у розвиток духовності Діви. На неї чекає зустріч з учителем або наставником, який надовго стане її опорою.

З кар'єрою у Діви буде все гаразд, складнощі можуть виникнути лише на початку весни, але вони швидко закінчаться. Роботи буде багато, зате керівництво гідно оцінить працездатність Діви, що обернеться відчутним фінансовим прибутком. Важливо продумувати кожен свій крок і не поспішати зробити все швидше, головне якість. Якщо Діва буде делікатною, то в особистих відносинах на неї чекає великий успіх.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Терезів цієї весни чекають значні зміни, але з починаннями труднощі не виникнуть. Астролог попереджає необхідність дотримуватися у всьому послідовність. Слід усвідомлювати, що навколишній світ непостійний, тому спиратися краще на внутрішній. Не варто перейматися тим, що через нестабільну фінансову ситуацію доводиться жити в непередбачуваних обставинах.

Якщо з кар'єрою все вишиковуватиметься не найкращим чином і щось зробити з цим не вийде, тоді краще подумати про зміцнення в особистих відносинах, у спілкуванні зі своєю половинкою та з молодшими членами сім'ї. Це може стати необхідним баластом, без якого в житті не обійтися.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Весна 2023 року для представника цього знака зодіаку стане сприятливою часом, якщо не уникати обставин, що складаються, і вирішувати всі запропоновані долею завдання. Стрільцеві знадобиться вся його гнучкість мислення, і тоді все вдасться вирішити на свою користь. Це вдалий час, щоб братися за великі проекти, причому на більшу підтримку можна чекати від близьких людей.

Необхідно також навесні подбати про власне здоров'я та підтримку свого організму. Сил виконання всіх поставлених цілей Стрільцю знадобиться чимало. Невеликі складнощі на початку весни можливі у особистих відносинах, але це довго не триватиме. Вдалими навесні будуть для Стрільця переїзд, капітальний ремонт, а також придбання нерухомості. Важливо лише не приймати поспішних рішень та виключити ризики.

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