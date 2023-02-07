Рівень радіації у Харкові та області на 7 лютого

День якнайкраще підходить для будь-яких заходів – від офіційних переговорів до вечірки з друзями.

Незважаючи на похмурий досвітній час, у Харкові з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки, та до кінця дня погода буде ясною. Без опадів.