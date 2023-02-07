Рівень радіації у Харкові та області на 7 лютого

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 6 лютого 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по місту Харкову 0,11 – 0,13 мкЗв/год
по Харківській області – 0,11 – 0,15 мкЗв/год
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, який радіаційний фон у Харкові зафіксовано 6 лютого.
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День якнайкраще підходить для будь-яких заходів – від офіційних переговорів до вечірки з друзями.
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