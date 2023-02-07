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07.02.2023  14:15   Віталій Хінєвіч

У Харківській області чорний лісоруб наніс багатотисячну шкоду довкіллю

Чорний лісоруб, не маючи спеціального дозволу вирубав дерева.

Лісоруб
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що за даними слідства, у жовтні 2022 року 37-річний підозрюваний разом з іншими особами прибув до захисного лісового насадження, розташованого за межами смт Краснопавлівка Лозівського району. 
 
Чоловік, не маючи спеціального дозволу, незаконно вирубав ясені, яблуні, абрикоси, берести, чим завдав шкоду Лозівській міській територіальній громаді Харківської області на суму майже 300 тис. грн.
 
За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру чоловіку за фактом незаконної порубки дерев, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).
 
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що судді, яка добровільно пішла на співпрацю з окупантами на Харківщині, загрожує довічне позбавлення волі.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  кримінал, харків, харьков
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