07.02.2023 09:45 Рита Парфенова

Судді, яка добровільно пішла на співпрацю з окупантами на Харківщині, загрожує довічне позбавлення волі

Завершене спецрозслідування областної прокуратури стосовно очільниці Вовчанського районного суду Харківської області, яка перейшла на бік ворога.

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на Прокуратуру Харківської області, після окупації військовими рф міста Вовчанська, суддя добровільно пішла на співпрацю з російськими загарбниками. Завдяки її сприянню було утворено незаконний судовий орган — «Волчанский районный суд Харьковской области». Зрадниця обійняла у ньому посаду «председателя».



На зборах працівників суду, жунка агітувала працювати на окупантів. Зрадниця також додала, що вона буде проходити курси підвищення кваліфікації суддів безпосередньо на території РФ, а після повернення — особисто прийматиме іспит від кожного працівника на знання законодавства рф.



Суддя повідомила, що для роботи у суді під її головуванням необхідний паспорт громадянина рф та закликала підлеглих якнайшвидше його отримати. У приміщенні суду зрадниця навіть організувала пункт приймання документів для отримання російських паспортів.

На початку вересня вона склала штатний розпис та список працівників незаконного судового органу та надіслала всі документи двом псевдоочільникам — «главе ВГА Харьковской области» і «главе ВГА Волчанского района Харьковской области».



Після деокупації Вовчанська зрадниця разом з російськими військовими втекла на територію держави-агресора.



Досудове розслідування проводили слідчі другого слідчого відділу територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві та Управління СБУ в Харківській області.



Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо очільниці Вовчанського районного суду Харківської області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).



Обвинувачену судитимуть заочно у Чутівському районному суді Полтавської області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що заарештовано 64-річного мешканця с. Борисівка Харківського району, який під час окупації села співпрацював окупантами, у червні 2022 року став «старостою» села.



