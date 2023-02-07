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07.02.2023  10:28   Рита Парфенова

Підлітків, які підірвалися на міні в Ізюмі, виписали з лікарні

Підлітки отримали травми м'яких тканин і долікуватимуться вдома.

міна

Про це повідомляє  РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА. Дітей виписали з однієї із лікарень Харкова, їх життям нічого не загрожує.

«Сімох постраждалих віком від 14 до 17 років привезли з району до нашої лікарні близько 2:00 4 лютого. Підлітки зазнали мінно-вибухових травм. Більшість уламків від міни витягли ще у районній лікарні. Нам довелося діставати осколки у 3-х підлітків. Вони були виявлені в нижніх кінцівках та м’яких тканинах шкіри», - зазначив дитячий хірург Костянтин.

Як раніше писав РЕДПОСТ писав, 3 лютого компанія підлітків травмувалася внаслідок вибуху ворожої міни «Лепесток» на одній із зупинок міста Ізюм. Поранень зазнали 8 підлітків: семеро із мінно-вибуховими ураження і одна дівчина отримала гостру реакцію на стрес.

 

 


Источник:   ХОВА
 Тэги:  вибух, міна, ізюи, харків, харьков
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