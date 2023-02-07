07.02.2023 10:40 Рита Парфенова

У північному районі Харкова вибухи: подробиці

У вівторок у Харкові сапери проводять гуманітарний підрив вибухонебезпечніх предметів

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на обласний Департаменту цивільного захисту, 7 лютого у проміжок часу з 10:30 до 11:00 сапери на ділянці окружної дороги в районі Північної Салтівки знешкодять боєприпас.



У зв'язку з цим можливо чути вибухи. Мешканців закликають зберігати спокій.

Раніше повідомляв, як біля житлового будинку на Салтівці підірвали касетний снаряд: фоторепортаж.



