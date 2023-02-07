У північному районі Харкова вибухи: подробиці

У вівторок у Харкові сапери проводять гуманітарний підрив вибухонебезпечніх предметів
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на обласний Департаменту цивільного захисту, 7 лютого у проміжок часу з 10:30 до 11:00 сапери на ділянці окружної дороги в районі Північної Салтівки знешкодять боєприпас.
У зв'язку з цим можливо чути вибухи. Мешканців закликають зберігати спокій.
Раніше повідомляв, як біля житлового будинку на Салтівці підірвали касетний снаряд: фоторепортаж.
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День якнайкраще підходить для будь-яких заходів – від офіційних переговорів до вечірки з друзями.
Незважаючи на похмурий досвітній час, у Харкові з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки, та до кінця дня погода буде ясною. Без опадів.
7 лютого вважається Днем народження вогнегасника.
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