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07.02.2023  10:40   Рита Парфенова

У північному районі Харкова вибухи: подробиці

У вівторок у Харкові сапери проводять гуманітарний підрив вибухонебезпечніх предметів

Протехніки ДСНС у Харківській області

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на обласний Департаменту цивільного захисту, 7 лютого у проміжок часу з 10:30 до 11:00 сапери на ділянці окружної дороги в районі Північної Салтівки знешкодять боєприпас.

У зв'язку з цим можливо чути вибухи. Мешканців закликають зберігати спокій.

Раніше  повідомляв, як біля житлового будинку на Салтівці підірвали касетний снаряд: фоторепортаж.


Тэги:  вибух, харків, харьков
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