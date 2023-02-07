Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 7 лютого

У період з 4 по 6 лютого офіційно зареєстровано 11 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за три доби у Харкові та області діагностували 15 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 457 осіб. Одужало 308 938 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним спостереженням 212 осіб. За три доби від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли дві людини.
Діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 11 осіб (усі - мешканці міста Харкова). Два позитивних результати зареєстровано у Лозівському, по одному - в Богодухівському та Чугуївському районах області.
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