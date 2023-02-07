07.02.2023 09:33 Рита Парфенова

Мережа АЗС завищувала ціни на пальне у Харківській області: рішення суду

Держпродспоживслужба подавала до суду на відому мережу АЗС, зареєстровану в Івано-Франківську, за завищення цін у Харківській області.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області, відома мережа АЗС, зареєстрована в Івано-Франківську, застосувала на Харкввщині завищені роздрібні ціни під час реалізації «брендового преміального» палива.



Ціни на реалізацію пального перевищували встановлені Міністерством економіки України більш ніж на 5%. Внаслідок цього АЗС одержано необґрунтовану виручку.



Держпродспоживслужба застосувала до АЗС адміністративно-господарські санкції. Однак представники АЗС відмовилися сплачувати штраф у 15-денний строк з моменту отримання рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій, після чого представники Держпродспоживслужба звернулися до суду.



Коли справа перейшла на розгляд Івано-Франківського окружного адміністративного суда, представники АЗС надали до суду платіжне доручення щодо добровільної оплати штрафних санкцій до державного бюджету в повному обсязі, погодившись з позовними вимогами ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області та правомірністю застосування штрафних санкцій.



