Мережа АЗС завищувала ціни на пальне у Харківській області: рішення суду

Держпродспоживслужба подавала до суду на відому мережу АЗС, зареєстровану в Івано-Франківську, за завищення цін у Харківській області.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області, відома мережа АЗС, зареєстрована в Івано-Франківську, застосувала на Харкввщині завищені роздрібні ціни під час реалізації «брендового преміального» палива.
Ціни на реалізацію пального перевищували встановлені Міністерством економіки України більш ніж на 5%. Внаслідок цього АЗС одержано необґрунтовану виручку.
Держпродспоживслужба застосувала до АЗС адміністративно-господарські санкції. Однак представники АЗС відмовилися сплачувати штраф у 15-денний строк з моменту отримання рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій, після чого представники Держпродспоживслужба звернулися до суду.
Коли справа перейшла на розгляд Івано-Франківського окружного адміністративного суда, представники АЗС надали до суду платіжне доручення щодо добровільної оплати штрафних санкцій до державного бюджету в повному обсязі, погодившись з позовними вимогами ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області та правомірністю застосування штрафних санкцій.
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