    
Главная Новини Харкова Армія Про стан бойових дій у Харківській області на 6 лютого
07.02.2023  08:41   Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 6 лютого

Протягом минулої доби військові рф обстріляли з реактивних систем залпового вогню цивільні об’єкти Харківської області.

Війна в Україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом доби з 6 по 7 лютого 2023 року російські окупанти завдали ударів по щонайменьше 10 населеним пунктам Харківщини.

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському напрямку. Ворог обстріляв з танків, мінометів та артилерії райони населених пунктів:

  • Іванівка,
  • Кислівка,
  • Котлярівка,
  • Кучерівка.

На Слобожанському напрямку обстановка стала, наступальних угруповань противника не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів:

  • Вовчанськ,
  • Гатище,
  • Глибоке,
  • Дворічна,
  • Красне,
  • Стрілеча.

Загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України залишається високою.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу з 6 по 7 лютого 2023 року зафіксовані три пожежі, які виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, харьков, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.02 Армія Про стан бойових дій у Харківській області на 6 лютого 05.02 Армія Про стан бойових дій у Харківській області на 5 лютого 03.02 Армія Про стан бойових дій у Харківській області на 3 лютого
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 