Про стан бойових дій у Харківській області на 6 лютого

Протягом минулої доби військові рф обстріляли з реактивних систем залпового вогню цивільні об’єкти Харківської області.
Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському напрямку. Ворог обстріляв з танків, мінометів та артилерії райони населених пунктів:
На Слобожанському напрямку обстановка стала, наступальних угруповань противника не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів:
Загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України залишається високою.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу з 6 по 7 лютого 2023 року зафіксовані три пожежі, які виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.
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День якнайкраще підходить для будь-яких заходів – від офіційних переговорів до вечірки з друзями.
Незважаючи на похмурий досвітній час, у Харкові з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки, та до кінця дня погода буде ясною. Без опадів.
7 лютого вважається Днем народження вогнегасника.
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