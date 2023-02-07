07.02.2023 08:41 Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 6 лютого

Протягом минулої доби військові рф обстріляли з реактивних систем залпового вогню цивільні об’єкти Харківської області.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом доби з 6 по 7 лютого 2023 року російські окупанти завдали ударів по щонайменьше 10 населеним пунктам Харківщини.

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському напрямку. Ворог обстріляв з танків, мінометів та артилерії райони населених пунктів:

Іванівка,

Кислівка,

Котлярівка,

Кучерівка.

На Слобожанському напрямку обстановка стала, наступальних угруповань противника не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів:

Вовчанськ,

Гатище,

Глибоке,

Дворічна,

Красне,

Стрілеча.

Загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України залишається високою.



Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу з 6 по 7 лютого 2023 року зафіксовані три пожежі, які виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.



