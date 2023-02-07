07.02.2023 08:12 Рита Парфенова

Харків на ранок 7 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 6 по 5 лютого 2023 року зафіксовані три пожежі, які виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 7 лютого.

Пожежі внаслідок обстрілів сталися у Вовчанську та Куп’янську



Так, близько 19:20 у Вовчанську сталася пожежа на даху двоповерхової будівлі міської лікарні на площі 150 кв.м. З вогнем боролися рятувальники 47-ї ДРПЧ разом з колегами з м. Луганська. Вони негайно евакуювали 8 цивільних людей з бомбосховища лікарні, які там переховувались, та приступили до гасіння пожежі. Вже о 20:06 відбулась локалізація вогню, а о 20: 50 – повна його ліквідація. На місці події працювали 3 одиниці рятувальної техніки та 9 чоловік особового складу ДСНС. Постраждалих немає.



О 20:55 після ще одного обстрілу Вовчанська загорівся трансформаторний стовп, котрий оперативно загасили вогнеборці 47-ї ДПРЧ за допомогою вогнегасника.



Близько 21:00 ворог обстріляв вже м. Куп’янськ. Влучання припало на приватне домогосподарство, де загорівся дах будинку та автомобіль. Авто згоріло повністю. Пожежу на даху будинку площею у 2 кв.м. оперативно ліквідували рятувальники 44-ї ДРПЧ разом із колегами з Луганська.



Також о 12:15 рятувальники 44-ї з м. Куп’янська виїжджали на перевірку місця ворожого обстрілу в селищі Куп’янськ Вузловий. Там зруйновано 1 приватну господарчу споруду та пошкоджені вікна 2-х житлових 5-типоверхівок. На щастя обійшлось без постраждалих.



Загало за добу з 6 по 7 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинені ворожими обстрілами;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

9 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – на чергування;

1 – інший виїзд.

Протягом дня рятувальники продовжували аварійно-рятувальні роботи на п’ятиповерховій будівлі Харківського університету міського господарства ім. О.М. Бекетова. Працювали 24 особи особового складу ДСНС і 5 одиниць рятувальної техніки.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 13 одиниць вибухонебезпечних предметів. Також піротехнічний розрахунок Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування виїздив на місце підриву 2-х чоловіків на невідомому вибуховому предметі. Подія сталась на території Балаклійської громади між селами Вербівка та Пришиб. В результаті вибуху 38-річний чоловік загинув, а 32-річний чоловік отримав поранення. Піротехніки ДСНС допомогли доставити постраждалого до карети екстреної медичної допомоги.

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Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 8 тон питної води.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом 6 лютого ворог обстріляв 10 селищ Харківської області.



