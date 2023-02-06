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06.02.2023  20:26   Дмитро Колонєй

Чоловік загинув від вибуху у полі: подробиці від харківської поліції

Харківські правоохоронці розповіли про вибух міни на Ізюмщині.

Загинув від вибуху у полі чоловік на Ізюмщині подробиці від харківської поліції
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, на Харківщині двоє цивільних підірвалися на невстановленому предметі. Рухаючись на мотоциклі, чоловіки вирішили скоротити шлях через поле, яке виявилось замінованим.. 
 
Від отриманих травм постраждалий 1984 року народження помер, чоловіка 1990 року народження доставили до медичного закладу.
 
Загинув від вибуху у полі чоловік на Ізюмщині подробиці від харківської поліції
 
Наразі слідчими вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщини від вибуху міни загинув чоловік.
 

 


Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  смерть, вибух, харьков, харків, агрессия россии
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