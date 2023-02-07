07.02.2023 07:30 Рита Парфенова

7 лютого: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

7 лютого вважається Днем народження вогнегасника.

Саме в цей день 1863 року в США був запатентований перший вогнегасник, форма та об’єм якого були досить незвичними.

Вже 160 років вогнегасники залишаються одним із найрозповсюджених і надійних первинних засобів пожежогасіння.

Прикмети дня

7 лютого відзначають день пам'яті святителя Григорія Богослова. Потрібно бути обережним зі словами. Сказане цього дня здійснюється.



На Григорія потрібно було згадувати про зроблені іншими добрими справами і самим робити добрі вчинки. Однак про власні добрі справи розповідати не слід: творити добро треба було не для показухи, а заради власної душі. З цього приводу казали: «Господь і так бачить всі добрі справи».



Торговці цього дня носили з собою припасований заздалегідь заговорений шматочок цукру. Вважалося, що це обіцяє успіх у комерції.



7 лютого небажано було плюватися, лаятися, стригти волосся та нігті. За повір'ям, хто цього дня плюне собі під ноги, той не матиме вдалої дороги. А от ненароком розлите молоко цього дня обіцяє довгу радість.



Квіти, подаровані жінці у Григор'єв день, приносять щастя.



У народному календарі 7 лютого називається Григорій-веснопокажчик. Казали, що буде день до полудня – такою буде і перша половина наступної зими. Відповідно, частина дня з обіду до вечора передбачала погоду на другу половину.

Також цього дня

1478 року народився Томас Мор, англійський гуманіст, державний діяч та письменник; один із основоположників утопічного соціалізму.



1795 – місто-порт Хаджибей було перейменовано на Одесу.



1804 – народився Микола Андрійович Маркевич, поет, історик України, етнограф.



1812 – народився Чарльз Діккенс, видатний англійський письменник.



1826 – Микола Лобачевський представив колегам роботу під назвою «Стислий виклад почав геометрії». У ній він запропонував переглянути п'ятий постулат Евкліда про паралельні прямі, і на основі своєї пропозиції створив струнку, логічну неевклідову геометрію, що нині носить його ім'я.



1863 – у Вірджинії (США) Алансон Крей запатентував перший вогнегасник.



1925 – народився Джералд Малколм Даррел, англійський зоолог та письменник.



1926 – у Харкові народився шахіст Марк Тайманов. Переможець та призер понад 50 великих турнірів, учасник 23 чемпіонатів СРСР, у двох з яких переміг. Чотириразовий чемпіон Європи, чемпіон світу серед молоді, учасник змагань претендентів на першість світу (1953, 1971), олімпійський чемпіон 1956 року.



1926 – ухвалено рішення про організацію Ашхабадської кінофабрики (з 1958 року – «Туркменфільм»).



1940 – Хетті Макденієл стала першою негритянкою, нагородженою «Оскаром» — за роль другого плану у фільмі «Віднесені вітром». Усього ж стрічка зібрала 8 «Оскарів».



1960 – народився Дітер Болен, німецький музикант, композитор та продюсер (Modern Talking, Blye System).



1975 – народився Вес Борланд, американський музикант, найбільш відомий як гітарист гурту Limp Bizkit.



1978 – народився Ештон Катчер, американський актор («Ефект метелика», «Більше, ніж кохання», «Одного разу у Вегасі», «Більше за секс»).1984 – команда корабля Challenger уперше виходить у відкритий космос без прив'язі та страховки.



1992 – міністрами закордонних справ та фінансів 12 країн-членів Європейського економічного співтовариства у нідерландському місті Маастріхт підписано договір, що дав життя Європейському союзу.



1998 – у японському місті Нагано відкриваються XVIII зимові Олімпійські ігри.



1998 – сноуборд було включено до програми Олімпійських ігор.

Іменини відзначають:

Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Кирило, Мойсей, Олександр, Петро, Пилип, Степан, Фелікс.



