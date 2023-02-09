09.02.2023 11:08 Рита Парфенова

Напередодні найхолоднішої ночі працівники тепломереж усунули 15 дефектів

Фахівці КП «Харківські теплові мережі» виконали ремонтні роботи на внутрішньоквартальних мережах центрального опалення та гарячого водопостачання.

Як передає РЕДПОСТ, робота тривала попри зниження температури наружного повітря.



«Сьогодні Харків пережив найхолоднішу ніч в поточному періоді зниження температури. Але це не завадило працівникам КП "Харківські теплові мережі" усунути за добу 15 дефектів на внутрішньоквартальних мережах центрального опалення та гарячого водопостачання», – відзначили у КП «ХТМ»



Крім ремонтів, тепловики продовжують виконувати благоустрій територій після ліквідації аварійних ситуацій. Минулой доби вдалося закрити дев'ять шурфів. Станом на 9 лютого по всьому місту залишається 35 розриттів. На всіх них ведуться роботи.



Крім того, триває заміна транзитів у підвалах. «Тільки но потеплішає можна буде переключати споживачів», - зазначили у КП «Харківські теплові мережі».

Раніше РЕДПОСТ писав, що працівники комплексу «Харківводопостачання» ліквідували 11 пошкоджень на ділянках трубопроводів холодного водопостачання та відремонтували 6 оглядових колодязів.



