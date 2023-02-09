09.02.2023 10:26 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 9 лютого

Минулої доби офіційно зареєстровано 24 випадки зараження коронавірусом у Харкові.



Фото: ХОЛЦ

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 29 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 499 осіб. Одужало 308 945 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 246 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Діагноз «коронавірус» фіксували у трьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 24 осіб (усі - мешканці міста Харкова). Три позитивних результати зареєстровано у Лозівському, два – в Богодухівському районах області.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 8 лютого.



