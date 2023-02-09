Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 9 лютого

Минулої доби офіційно зареєстровано 24 випадки зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 29 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 499 осіб. Одужало 308 945 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 246 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.
Діагноз «коронавірус» фіксували у трьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 24 осіб (усі - мешканці міста Харкова). Три позитивних результати зареєстровано у Лозівському, два – в Богодухівському районах області.
Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 8 лютого.
Комментариев: 0
Можливі конфлікти на порожньому місці та небажання йти на компроміс. Щоб не наламати дров, краще присвятіть день тим питанням, у яких ніхто не зможе перешкодити або заперечити.
У Харкові протягом усього дня погода буде хмарно. Переважно без опадів, увечері йтиме дрібний сніг. На дорогах ожеледиця.
Сьогодні відзначається святкове святкування – Міжнародний день стоматолога.
влажность:
давление:
ветер: