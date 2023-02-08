08.02.2023 10:11 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 8 лютого

Минулої доби офіційно зареєстровано 10 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 13 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 470 осіб. Одужало 308 942 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 220 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.

Діагноз «коронавірус» фіксували у трьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 11 осіб (із них 10 - мешканці міста Харкова). По одному позитивному результату зареєстровано у Красноградському та Лозівському районах області.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 7 лютого.



