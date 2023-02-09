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09.02.2023  09:57   Рита Парфенова

На Харківщині за колабораціонізм судитимуть жінку-адміністратора

За «перекладання папірців» в окупаційній адміністрації мешканці Ізюмського району загрожує до 15 років із конфіскацією майна.

Новини Харкова: На Ізюмщині жінку судитимуть за колабораціонізм

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську прокуратуру, під час окупації с. Морозівка Ізюмського району 44-річна місцева мешканка добровільно обійняла посаду так званого «начальника Савинского территориального отдела Изюмской ВГА», пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій в окупаційній адміністрації держави-агресора.

Обвинувачена брала участь у нарадах керівників відділів окупаційної влади, забезпечувала оформлення документації стосовно прийому працівників та організовувала роботу відділу.

Втім, колаборантка пропрацювала на цій посаді недовго — с серпня до вересня 2022 року, поки ЗСУ не звільнили населений пункт від окупантів.

Ізюмська окружна прокуратура Харківської області затвердила та направила до суду обвинувальний акт у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.  

Справу розглядатимуть у Новомосковському міськрайонному суді Дніпропетровської області.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про інспекторку поліції, яка робила кар‘єру при окупантах на Харківщині.

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Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  колаборант, прокуратура, суд, харків, харьков, агрессия россии
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