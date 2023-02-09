09.02.2023 09:57 Рита Парфенова

На Харківщині за колабораціонізм судитимуть жінку-адміністратора

За «перекладання папірців» в окупаційній адміністрації мешканці Ізюмського району загрожує до 15 років із конфіскацією майна.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську прокуратуру, під час окупації с. Морозівка Ізюмського району 44-річна місцева мешканка добровільно обійняла посаду так званого «начальника Савинского территориального отдела Изюмской ВГА», пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій в окупаційній адміністрації держави-агресора.



Обвинувачена брала участь у нарадах керівників відділів окупаційної влади, забезпечувала оформлення документації стосовно прийому працівників та організовувала роботу відділу.



Втім, колаборантка пропрацювала на цій посаді недовго — с серпня до вересня 2022 року, поки ЗСУ не звільнили населений пункт від окупантів.



Ізюмська окружна прокуратура Харківської області затвердила та направила до суду обвинувальний акт у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).



Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.



Справу розглядатимуть у Новомосковському міськрайонному суді Дніпропетровської області.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про інспекторку поліції, яка робила кар‘єру при окупантах на Харківщині.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:



