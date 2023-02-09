Окупанти завдали авіаударів по двом селам Харківщини

На Куп’янськму напрямку ворог завдав авіаударів неподалік Котлярівки і Табаївки Харківської області.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ. Загалом протягом доби з 8 по 9 лютого 2023 року російські окупанти завдали ударів по щонайменьше 23 населеним пунктам Харківщини.
На Куп’янському напрямку противник зосереджує основні зусилля на ведені наступу, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області. Під вогневий вплив потрапили райони понад 25 населених пунктів Луагнщини та Харківщини. Серед них:
На Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Обстрілів зазнали райони понад 40 населених пунктів Харківщини, Чернігівщини та Сумщини, зокрема:
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