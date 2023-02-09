09.02.2023 09:30 Рита Парфенова

Окупанти завдали авіаударів по двом селам Харківщини

На Куп’янськму напрямку ворог завдав авіаударів неподалік Котлярівки і Табаївки Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ. Загалом протягом доби з 8 по 9 лютого 2023 року російські окупанти завдали ударів по щонайменьше 23 населеним пунктам Харківщини.



На Куп’янському напрямку противник зосереджує основні зусилля на ведені наступу, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області. Під вогневий вплив потрапили райони понад 25 населених пунктів Луагнщини та Харківщини. Серед них:

Берестове

Кислівка,

Куп’янськ,

Курилівка,

Кучерівка,

Піщане,

Синьківка,

Табаївка.

На Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Обстрілів зазнали райони понад 40 населених пунктів Харківщини, Чернігівщини та Сумщини, зокрема:

Амбарне,

Варварівка,

Верхня Писарівка,

Вовчанськ,

Дворічна,

Западне,

Красне,

Красне Перше,

Липці,

Новомлинськ,

Стариця,

Уди,

Фиголівка,

Червона Зоря.

Раніше РЕДПОСТ писав про війскові злочини окупантів: вранці 8 лютого 2023 року окупанти обстріляли з артилерії м. Куп’янськ. Під час удару загарбників пошкоджено житловий будинок та автомобіль.

У Вовчанську через обстріли окупантів осколкове поранення отримав 10-річний хлопчик.

8 лютого близько 11:00 окупанти обстріляли с. Варварівка Чугуївського району. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє мирних мешканців: 69-річний чоловік та 65-річна жінка.

кількість постраждалих внаслідок обстрілу Чугуївського району вранці 8 лютого зросла до 5 осіб.



