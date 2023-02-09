Ворог обстріляв два десятки населених пунктів Харківщини: є загиблі та поранені

Дві людини загинули, п’ятеро поранено, у тому числі дитина, внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби з 8 по 9 лютого.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА. Масованих обстрілів зазнали щонайменше 23 населені пункти прикордоння у Чугуївському, Куп'янському та Харківському районах області. У районах Котлярівки та Табаївки ворог застосовував бойову авіацію.
У смт Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу загинули 2 людей. У Куп'янську обстрілами пошкоджені приватні житлові будинки.
Внаслідок масованих обстрілів Чугуївського району поранення отримали та були госпіталізовані 5 цивільних осіб, у тому числі дитина.
У Вовчанську пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, сталися пожежі, пошкоджено будівлю підрозділу ДСНС.
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