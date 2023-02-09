09.02.2023 08:40 Рита Парфенова

Ворог обстріляв два десятки населених пунктів Харківщини: є загиблі та поранені

Дві людини загинули, п’ятеро поранено, у тому числі дитина, внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби з 8 по 9 лютого.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА. Масованих обстрілів зазнали щонайменше 23 населені пункти прикордоння у Чугуївському, Куп'янському та Харківському районах області. У районах Котлярівки та Табаївки ворог застосовував бойову авіацію.

У смт Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу загинули 2 людей. У Куп'янську обстрілами пошкоджені приватні житлові будинки.



Внаслідок масованих обстрілів Чугуївського району поранення отримали та були госпіталізовані 5 цивільних осіб, у тому числі дитина.



У Вовчанську пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, сталися пожежі, пошкоджено будівлю підрозділу ДСНС.

Раніше РЕДПОСТ писав про інші війскові злочини окупантів: вранці 8 лютого 2023 року окупанти обстріляли з артилерії м. Куп’янськ. Під час удару загарбників пошкоджено житловий будинок та автомобіль.

У Вовчанську через обстріли окупантів осколкове поранення отримав 10-річний хлопчик.

8 лютого близько 11:00 окупанти обстріляли с. Варварівка Чугуївського району. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє мирних мешканців: 69-річний чоловік та 65-річна жінка.

кількість постраждалих внаслідок обстрілу Чугуївського району вранці 8 лютого зросла до 5 осіб.



