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09.02.2023  08:40   Рита Парфенова

Ворог обстріляв два десятки населених пунктів Харківщини: є загиблі та поранені

Дві людини загинули, п’ятеро поранено, у тому числі дитина, внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби з 8 по 9 лютого.

швидка допомога

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА. Масованих обстрілів зазнали щонайменше 23 населені пункти прикордоння у Чугуївському, Куп'янському та Харківському районах області. У районах Котлярівки та Табаївки ворог застосовував бойову авіацію.

У смт Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу загинули 2 людей. У Куп'янську обстрілами пошкоджені приватні житлові будинки.

Внаслідок масованих обстрілів Чугуївського району поранення отримали та були госпіталізовані 5 цивільних осіб, у тому числі дитина.

У Вовчанську пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, сталися пожежі, пошкоджено будівлю підрозділу ДСНС.

Раніше РЕДПОСТ писав про інші війскові злочини окупантів:
  • вранці 8 лютого 2023 року окупанти обстріляли з артилерії м. Куп’янськ. Під час удару загарбників  пошкоджено житловий будинок та автомобіль.
  • У Вовчанську через обстріли окупантів осколкове поранення отримав 10-річний хлопчик.
  • 8 лютого близько 11:00 окупанти обстріляли с. Варварівка Чугуївського району. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє мирних мешканців: 69-річний чоловік та 65-річна жінка. 
  • кількість постраждалих внаслідок обстрілу Чугуївського району вранці 8 лютого зросла до 5 осіб.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харків, харьков, хова, агрессия россии
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