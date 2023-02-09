09.02.2023 08:30 Рита Парфенова

9 лютого у Харкові не відключатимуть світло: причина

У Харкові та області протягом доби 9 лютого не буде обмежень по користуванню електроенергієй.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

У компанії повідомили, що сьогодні будуть проводитися вимірювання фактичного споживання електроенергії у Харківській області. Такі вимірування Укренерго проводить у всіх областіх України.

«Завдяки цьому ми зможемо побачити, як поводяться споживачі, маючи постійний доступ до електроенергії. Таке дослідження, яке називається режимним виміром, дозволяє визначити, скільки саме зараз споживає кожна область за умови нормальної роботи енергосистеми. Такі вимірювання дадуть можливість враховувати при встановлені лімітів релокацію підприємств, міграцію населення, фактичні зміни в загальному рівні й структурі споживання», – зазначили на підприємстві.

Замірювання будуть проводитись до 20 лютого. На підставі отриманих результатів спеціалісти Укренерго проаналізують та перерахують ліміти споживання електроенергії для кожної області України.



