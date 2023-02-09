09.02.2023 08:10 Рита Парфенова

У Вовчанську обстрілами розбито 6 житлових багатоповерхівок. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 8 по 9 лютого 2023 року зафіксована одна пожежа, що виникла внаслідок влучання ворожіх снарядів.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 7 лютого.

Пожежа, викликана обстрілом з бюоку рф, сталася вранці 8 лютого у Куп’янську. О 7:40 після влучання снаряду запалав дах приватного житлового будинку, горіли домашні речі на площі 65 кв.м. До місця події прибули рятувальники 44-ї ДРПЧ разом з колегами з м. Новодружеськ (Луганської області). Вже о 07:50 відбулась локалізація вогню, а о 08:30 – повна його ліквідація. На місці події працювали 3 одиниці рятувальної техніки та 9 чоловік особового складу ДСНС. Постраждалих немає.



Після обстрілів Вовчанська рятувальники 47-ї ДПРЧ 9 разів за добу виїжджали на перевірку місць обстрілу. Було зруйновано дах та стіни 6-ти багатоквартирних житлових будинків, а також декілька приватних домогосподарств. На щастя, обійшлось без постраждалих.



Загалом за добу з 8 по 9 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:

10 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинені ворожими обстрілами;

6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

5 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 25 одиниць вибухонебезпечних предметів.



Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 10 тон питної води.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 8 лютого близько 11:00 окупанти обстріляли с. Варварівка Чугуївського району. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє мирних мешканців: 69-річний чоловік та 65-річна жінка.



