У Вовчанську обстрілами розбито 6 житлових багатоповерхівок. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 8 по 9 лютого 2023 року зафіксована одна пожежа, що виникла внаслідок влучання ворожіх снарядів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 7 лютого.
Пожежа, викликана обстрілом з бюоку рф, сталася вранці 8 лютого у Куп’янську. О 7:40 після влучання снаряду запалав дах приватного житлового будинку, горіли домашні речі на площі 65 кв.м. До місця події прибули рятувальники 44-ї ДРПЧ разом з колегами з м. Новодружеськ (Луганської області). Вже о 07:50 відбулась локалізація вогню, а о 08:30 – повна його ліквідація. На місці події працювали 3 одиниці рятувальної техніки та 9 чоловік особового складу ДСНС. Постраждалих немає.
Після обстрілів Вовчанська рятувальники 47-ї ДПРЧ 9 разів за добу виїжджали на перевірку місць обстрілу. Було зруйновано дах та стіни 6-ти багатоквартирних житлових будинків, а також декілька приватних домогосподарств. На щастя, обійшлось без постраждалих.
Загалом за добу з 8 по 9 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 25 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 10 тон питної води.
Раніше РЕДПОСТ писав, що 8 лютого близько 11:00 окупанти обстріляли с. Варварівка Чугуївського району. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє мирних мешканців: 69-річний чоловік та 65-річна жінка.
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