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08.02.2023  12:33   Рита Парфенова

Внаслідок обстрілів Харківщини поранені два чоловіка та жінка, серед яких співробітник Обленерго

Троє людей отримали поранення під час обстрілів населених пунктів Харківської області вранці 8 лютого.

швидка допомога

Про це повідомляє  РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА. Усі постраждалі з Чугуєвського району Харківщини.

Близько 11:00 години окупанти обстріляли с. Варварівка, Чугуївського району. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє цивільних: 69-річний чоловік та 66-річна жінка.
 
Крім того, о 12:00 ворог обстрілював місто Вовчанськ. Осколкове поранення отримав 52-річний чоловік, співробітник Обленерго.

Всіх поранених госпіталізовано, медики надають їм всю необхідну допомогу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що впродовж доби з 7 на 8 лютого одна людина загинула, одна отримала поранення внаслідок обстрілів військовими рф населених пунктів Харківської області.

 


Тэги:  обстріл, харків, харьков, хова, агрессия россии
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