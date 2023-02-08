Внаслідок обстрілів Харківщини поранені два чоловіка та жінка, серед яких співробітник Обленерго

Троє людей отримали поранення під час обстрілів населених пунктів Харківської області вранці 8 лютого.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА. Усі постраждалі з Чугуєвського району Харківщини.
Близько 11:00 години окупанти обстріляли с. Варварівка, Чугуївського району. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє цивільних: 69-річний чоловік та 66-річна жінка.
Крім того, о 12:00 ворог обстрілював місто Вовчанськ. Осколкове поранення отримав 52-річний чоловік, співробітник Обленерго.
Всіх поранених госпіталізовано, медики надають їм всю необхідну допомогу.
Раніше РЕДПОСТ писав, що впродовж доби з 7 на 8 лютого одна людина загинула, одна отримала поранення внаслідок обстрілів військовими рф населених пунктів Харківської області.
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Сьогодні легко піддатися спокусі, тому застіль чи випадкових знайомств краще уникати – сьогодні дуже важко зупинитися чи сказати «ні».
У Харкові на зміну похмурому ранку прийде ясний день, хмар на небі не буде до самого вечора. Без опадів.
8 лютого за народним календарем Феодор Студит, Поминальник.
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