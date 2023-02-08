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08.02.2023  12:35   Віталій Хінєвіч

Перемога України дасть можливість місту Харкову перебувати у повній безпеці

Про це Харківський міський голова Ігор Терехов заявив в інтерв’ю «BBC News Україна».

Харків
 
«Після нашої перемоги у будь-якому випадку буде баланс стримування. Вже не буде такої росії, якою вона була. Може, це не станеться одразу, але процес, запущений цією божевільною війною, не може тривати вічно. Він спричинить фіаско росії», - зазначив Ігор Терехов. 
 
Мер висловив упевненість, що, попри близькість до кордону з рф, після перемоги Харків буде у зоні безпеки. 
 
«Зрозуміло, що ми матимемо сильну армію, ми витрачатимемо гроші на її утримання. Думаю, ми будемо в НАТО. Або буде інша система колективної безпеки, подібна (до НАТОвської). І місто Харків процвітатиме, воно буде безпечним, і сюди повернуться люди», - наголосив Ігор Терехов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові під час війні відновили дві сотні будинків, зруйнованих обстрілами.
 

Источник:   BBC News Україна
 Тэги:  ігор терехов, харьков, харків
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