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08.02.2023  11:35   Рита Парфенова

У Харкові під час війні відновили дві сотні будинків, зруйнованих обстрілами

Минулого року у Харкові виконали відновлюючі роботи у 185 будинках, які отримали різні ступені пошкодження внаслідок ворожих обстрілів.

У Харкові минулого року відновили 185 будинків, які отримали різні ступені пошкодження внаслідок ворожих обстрілів.

Про це в інтерв'ю «BBC News Україна» повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Ми не чекаємо на закінчення війни. Торік 185 будинків реконструювали, відновили. І якщо ви сьогодні приїдете на Північну Салтівку, то побачите, скільки робіт виконується», - зазначив мер.

Також мер наголосив, яихі збитків нанесла Харкову військова агресія з боку росії.

«Поки що трохи більше 9 млрд доларів збитків. Але це дуже приблизна сума, і я поясню вам чому. Ось прилетів снаряд, влучив у землю. Начебто навіть руйнувань немає. А там же мережі! Будь-який контакт снарядів з землею - це деформація труб. Сьогодні ти цього не бачиш, а завтра розумієш, що немає частини трубопроводу», - наголосив Ігор Терехов.
 
За словами Терехова, у Харкові тією чи іншою мірою пошкоджено понад 4,5 тис. багатоквартирних будинків, з них 500 не підлягають відновленню.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові будуть модернізовані будинки радянських часів. Зокрема для підвищення енергоефективності у будинках покращать теплоізоляцію.


Источник:   ХМР
 Тэги:  будинок, ігор терехов, агрессия россиї
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