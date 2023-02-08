Обстріли Харківщини: літня жінка загинула, дівчинка у лікарні

Одна людина загинула, одна отримала поранення внаслідок обстрілів військовими рф населених пунктів Харківської області.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА. Протягом доби з 7 по 8 лютого ворог масовано обстрілював Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічну, Стрілечу, Ветеринарне та інші наближені до лінії зіткнення населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів.
У Вовчанську внаслідок артобстрілу загинула 74-річна жінка. Дівчина 16 років отримала поранення та була госпіталізована.
Другий день поспріл ворог обстрілював міську лікарню Вовчанська, будівля отримала повторні пошкодження, внаслідок обстрілу сталася пожежа. Один з осколків влучив у автомобіль "швидкої", яка везла пацієнта. На щастя, постраждалих в авто немає.
У Куп'янську обстрілами зруйновано 6 та пошкоджено 10 гаражів, сталися пожежі.
Раніше РЕДПОСТ писав, що 7 лютого близько 23:00 ворог завдав ракетного удару по центру Харкова.
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Сьогодні легко піддатися спокусі, тому застіль чи випадкових знайомств краще уникати – сьогодні дуже важко зупинитися чи сказати «ні».
У Харкові на зміну похмурому ранку прийде ясний день, хмар на небі не буде до самого вечора. Без опадів.
8 лютого за народним календарем Феодор Студит, Поминальник.
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