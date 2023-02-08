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08.02.2023  08:29   Рита Парфенова

Обстріли Харківщини: літня жінка загинула, дівчинка у лікарні

Одна людина загинула, одна отримала поранення внаслідок обстрілів військовими рф населених пунктів Харківської області.

швидка допомога

Про це повідомляє  РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА. Протягом доби з 7 по 8 лютого ворог масовано обстрілював Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічну, Стрілечу, Ветеринарне та інші наближені до лінії зіткнення населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів.

У Вовчанську внаслідок артобстрілу загинула 74-річна жінка. Дівчина 16 років отримала поранення та була госпіталізована.

Другий день поспріл ворог обстрілював міську лікарню Вовчанська, будівля отримала повторні пошкодження, внаслідок обстрілу сталася пожежа. Один з осколків влучив у автомобіль "швидкої", яка везла пацієнта. На щастя, постраждалих в авто немає.

У Куп'янську обстрілами зруйновано 6 та пошкоджено 10 гаражів, сталися пожежі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 7 лютого близько 23:00 ворог завдав ракетного удару по центру Харкова.


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  харьков, обстріл, харків, хова, агрессия россии
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