09.02.2023 07:30 Рита Парфенова

9 лютого: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні відзначається святкове святкування – Міжнародний день стоматолога.

Традиція відзначати 9 лютого Міжнародний день стоматолога поступово стає популярною у всьому світі. Так, Україна відзначає Міжнародний день стоматолога з 1993 року.



Відзначають його у день Святої Аполлонії. Існує легенда про те, що варто лише вимовити ім'я Аполлонії, помолитися їй – і зубний біль вщухне.



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Сьогодні «винуватцями урочистостей» виступають також ті, кому нема чого приховувати, – працівники стриптизу. День народження стриптизу відзначається сьогодні тому, що цього дня танцівниця вперше оголилася перед публікою. Це сталося увечері 9 лютого 1893 року у відомому паризькому кабарі Мулен Руж. Весь одяг скинула з себе красуня-актриса на ім'я Мона. За непристойну поведінку фривольну дамочку заарештували та оштрафували на 100 франків, що викликало протест та заворушення у столиці Франції.

Прикмети дня

9 лютого відзначається перенесення мощів святителя Іоанна Золотоуста з Комана до Константинополя.



Цьому святому в народі прийнято молитися про просвітництво розуму і розуміння духовної грамоти, а також про допомогу в розпачі. Крім того, в день Іоанна Золотоуста вимовляли особливу змову від зубного болю. Він звучав так: «Лазарева субота, Золотоусть день, у кого болять зуби, щоб ті зуби скам'янілі і повік не хворіли».



Згідно з народними повір'ями, 9 лютого не варто робити покупки, дарувати подарунки, а також мити голову. Крім того, слід уникати травм, особливо порізів та опіків.

Також цього дня

У 1441 році народився Алішер Навої, узбецький поет, мислитель і державний діяч.



1648 – відповідно до більшості джерел, Богдана Хмельницького було обрано гетьманом Війська Запорізького.



1846 – народився Вільгельм Майбах, винахідник першого мотоцикла, першого автомобіля «Мерседес».



1895 – створено гру у волейбол. Її вигадав вчитель фізкультури американського штату Массачусетс Вільям Могран. У новій командній грі у м'яч Морган вирішив змішати елементи баскетболу, бейсболу та гандболу. Він запозичив сітку з тенісу і встановив її на висоті приблизно 196 см від підлоги, так, щоб сітка була вищою за голову людини середньої на ті часи зростання. Суть гри в тому, щоб перекидати м'яч над сіткою. Кількість учасників спочатку була необмежена. Саму ж гру охрестили «mintonette» і лише через пару дітей перейменували на звичний всім волейбол.



1900 – 20-річний американський тенісист Двайт Ф. Девіс засновує на честь нього Кубок Девіса. Першим володарем кубка Девіса були США, які з рахунком 3:0 перемогли Великобританію. Щоправда, окрім цих двох країн більше ніхто в тому турнірі й не брав участі.



1932 – на позачерговій сесії ВЦВК УРСР ухвалено рішення про створення в Україні 5 областей: Вінницької, Дніпропетровської, Одеської, Київської та Харківської.



1945 – народилася Міа Ферроу, американська актриса («Дитина Розмарі», «Пурпурна троянда Каїра», «Ханна та її сестри»).



1948 – у Токіо засновано Всесвітній центр айкідо Айкікай.



1969 – здійснив свій перший політ широкофюзеляжний пасажирський літак Боїнг-74.



1964 – The Beatles вперше з'явилися у прямому ефірі американського телебачення («Шоу Еда Саллівана»); шоу дивилися майже 74 млн. телеглядачів.



1972 – відбувся перший виступ нового гурту Пола Маккартні Wings.



1979 – народилася Чжан Цзії, китайська актриса («Герой», «Мемуари гейші», «Будинок літаючих кинджалів», «Воїн»).



1993 – Пол Маккартні випустив сольний альбом Off the Ground.



2018 – поблизу сирійського міста Хішам силами коаліції на чолі з США розгромлено колону російських найманців. Багато вбитих і поранених.

Іменини відзначають:

Дмитро, Іван, Петро.



