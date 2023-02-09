09.02.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 9 лютого для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Можливі конфлікти на порожньому місці та небажання йти на компроміс. Щоб не наламати дров, краще присвятіть день тим питанням, у яких ніхто не зможе перешкодити або заперечити.

Овен (21 березня – 20 квітня)

У серці Овна горітиме творчий вогонь, відбиваючись на всьому, що він робить. Зірки наділяють його натхненням і творчою жилкою, причому ці якості Овен здатний застосувати навіть у рутинних і нудних справах. Що ж казати про представників творчих професій, чий потенціал не знає меж! Все, з чим Овен стикається, він здатний забарвлювати в яскраві кольори. Єдине, зірки радять Овну тримати свої могутні емоції під контролем, інакше внутрішній вогонь здатний перетворитися на пожежу, виплескуючи на сварки з оточуючими.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець ризикує з головою потонути у рутині! Прямо на порожньому місці можуть постійно виникати питання, що вимагають вирішення, і якщо Телець не вирветься із замкнутого кола, то присвятить плинній день весь день. Зірки попереджають Тельця про те, що такий спосіб дій йому не є вигідним. Намагатися зробити все одразу – значить не зробити нічого. Сліпо йдучи на поводу у побутових дрібниць, Телець тільки марно згаяє час і сили.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

День для Близнюків обіцяє бути дуже вдалим: вони легко знаходитимуть спільну мову з оточуючими, і їм варто скористатися цим у своїх інтересах! Можливо, Близнюки давно хотіли поговорити з кимось до душі чи запропонувати якусь ідею – якщо так, то найкращого моменту для того, щоб це зробити, не знайти. Це справедливо і щодо тих Близнюків, які не могли наважитися відкрити свої почуття коханій людині. Потрібні слова, сказані у потрібний час, здатні змінити їхнє життя.

Рак (22 червня – 23 липня)

На Раків чекає день, коли йому слід бути обережним у всьому, за що б він не взявся: не виключені накладки у справах. Навіть у найпростіших, як «двічі два» питаннях, можуть утворитися несподівані пробуксування, а відповіддю у Рака може виявитися і «сім», і навіть «корінь із десяти». Іншими словами, Рак може легко заблукати в трьох соснах, а тому самим правильним рішенням буде відсторонитися від вирішення важливих завдань. Або хоча б довірити комусь контроль за їх виконанням.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Енергія у Лева битиме не те що ключем – фонтаном! Завдяки цьому він має шанс переробити багато різних справ. Єдина риса, яка може йому перешкодити, – це нетерпіння і зайва квапливість. Саме через них Лев може більшу частину з того, за що взявся, кинути на півдорозі, а решту – доробити абияк. Щоб згодом йому не довелося виправляти недоробки, зірки радять Леву братися лише за те, що справді важливо. А решту із чистою совістю залишити на потім.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Зірки обіцяють, що справи у Діви впевнено підуть у гору! Насамперед це стосується таких сфер, як бізнес, гроші, робота, навчання, а також великих домашніх проектів, на кшталт ремонту чи купівлі дачі – у всіх цих областях її чекає успіх. Крім того, день буквально створено для того, щоб Діва заводила корисні знайомства. Цілком можливо, що сьогоднішні контакти в майбутньому піднімуть її кар'єрними сходами або дозволять збільшити капітал.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези здатні багато на що! Зірки дадуть їм ясно відчути, що їхнє щастя – у їхніх руках! «Хочеш бути щасливим та успішним? Будь ним!» – ця формула має стати для них дороговказом. День наділяє Терези такими якостями, як сила волі, організованість та цілеспрямованість. Вони здатні тримати ситуацію під контролем, впевнено рухаючись уперед. Тож якщо Терези мають амбітний, націлений у майбутнє план, – саме час почати діяти!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

День Скорпіона буде сповнений флюїдами творчості! Навіть якщо він далекий від богемних кіл, у будь-якій справі, навіть самому прозовому, йому супроводжуватиме творча іскра. Навчання та наукова праця, винахідництво, реклама, маркетинг – практично в будь-якій галузі Скорпіон здатний проявити себе, привнісши свіжий струмінь креативу. Зірки радять йому поекспериментувати з усім, із чим тільки можна. У тому числі зі своїм іміджем.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець буде настроєний мрійливо – навіть якщо обставини терміново вимагатимуть спуститися з небес на землю, зробити це йому буде нелегко. День наділяє його яскравими фантазіями, які з успіхом затьмарюватимуть для Стрільця реальність або як мінімум на рівних сперечатися з нею. Тією чи іншою мірою це стосується всіх Стрільців, але особливо тих, хто закоханий чи перебуває у пошуках коханої людини. Вночі Стрілець здатний бачити фантастичні сни, а вдень - мріяти наяву, віддаючи перевагу яскравим мріям сірої буденної реальності.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

У життя Козерога може увійти щось нове та цікаве. Це може бути новий етап, нові люди, нові захоплення, нові почуття, нові місця. Зірки радять Козерогу не противитися тому, що відбувається, і не відмовлятися від пропозицій, що надходять, під надуманими приводами, на кшталт: «Я на вулицях не знайомлюся» або: «Ввечері краще вдома посиджу». Подолавши свою інертність, Козеріг не пошкодує: що може бути краще за різноманітність і нові перспективи?

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолію нелегко буде зосередитися на повсякденних справах – адже навколо стільки всього цікавого! Через свій безвідповідальний настрій, у будь-якій роботі, яка вимагатиме від Водолія уважності та терпіння, він здатний робити помилку за помилкою. Якщо ж на Водолія стане хтось тиснути, вимагаючи від нього виконання зобов'язань, Водолій взагалі здатний збунтуватися, кинувши всі справи! Ось чому зірки радять Водолію займатися лише тим, що йому самому цікаво, – інші проекти в нього все одно приречені на провал.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби будуть впевнені у своїх діях та схильні до останнього стояти на своєму. Завдяки такому бойовому настрою вони здатні багато чого досягти, проте зірки радять їм звернути увагу на відносини з оточуючими: вони далекі від ідеалу. Щоб діловиті Риби випадково когось не образили і не зачепили (а таке цілком імовірно), їм варто діяти за формулою: «Перш ніж сказати щось інше, скажи це собі». Це допоможе уникнути конфліктів.



