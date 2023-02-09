На дорогах ожеледиця: прогноз погоди у Харкові на 9 лютого

У Харкові протягом усього дня погода буде хмарно. Переважно без опадів, увечері йтиме дрібний сніг. На дорогах ожеледиця.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 3%. Температура повітря -11°...-7°C (відчувається як -12°C). Вітер північно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 770 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 9%. Температура повітря -5°...-4°C (відчувається як -6°C). Вітер північно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 83%. Атмосферний тиск 768 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 26%. Температура повітря -4°...-5°C (відчувається як -6°C). Вітер північно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 83%. Атмосферний тиск 767 мм рт.ст.
Можливі конфлікти на порожньому місці та небажання йти на компроміс. Щоб не наламати дров, краще присвятіть день тим питанням, у яких ніхто не зможе перешкодити або заперечити.
У Харкові протягом усього дня погода буде хмарно. Переважно без опадів, увечері йтиме дрібний сніг. На дорогах ожеледиця.
Сьогодні відзначається святкове святкування – Міжнародний день стоматолога.
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