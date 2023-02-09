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09.02.2023  06:00   Рита Парфенова

На дорогах ожеледиця: прогноз погоди у Харкові на 9 лютого

У Харкові протягом усього дня погода буде хмарно. Переважно без опадів, увечері йтиме дрібний сніг. На дорогах ожеледиця.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 3%. Температура повітря -11°...-7°C (відчувається як -12°C). Вітер північно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 770 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 9%. Температура повітря -5°...-4°C (відчувається як -6°C). Вітер північно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 83%. Атмосферний тиск 768 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 26%. Температура повітря -4°...-5°C (відчувається як -6°C). Вітер північно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 83%. Атмосферний тиск 767 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Цього дня спостерігали за хмарами: якщо вони йдуть проти вітру – це на сніг.
  • На снігопад також вказував дим із труби: якщо він стелився землею без вітру, слід було чекати снігу.
  • Місяць білого кольору – до холодів, червоного – до вітру.
  • Після хуртовин на кучугурах закруглені гребені, а на полях сніг лежить хвилями – до гарного врожаю.
  • Скло запотіло – до потепління.
  • Незважаючи на те, що цей місяць вважається найхолоднішим, цього дня бувала й відлига, але недовга. Тому в народі говорили: “Лютнева відлига нічого не варта”.

Тэги:  прогноз погоди, харків, харьков
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